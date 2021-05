Burza w szeregach PO. Dziś spotkanie parlamentarzystów

Po serii rozstań posłów z Platformą Obywatelską i galopujących w dół sondażach, posłowie partii spotkają się we wtorek wieczorem, aby zdecydować o jej przyszłości.

Platforma Obywatelska nie ma ostatnio powodu do zadowolenia. Od dłuższego czasu notuje spadki w sondażach, a po tym jak jej parlamentarzyści nie poparli Funduszu Odbudowy notowania partii spadły jeszcze bardziej – w najnowszym badaniu CBOS uzyskała jedynie 11 proc. poparcia. O przyszłość ugrupowania pytana była w TVN24 Małgorzata Kidawa-Błońska z KO. - Nie czuję się jak na Titanicu, chociaż czuję, że to jest bardzo trudny czas dla Platformy. Czasami taki trudny moment jest potrzebny, żeby wyjść z tego obronną ręką i pokazać nową jakość. Wierzę, jestem przekonana, że praca moja, moich kolegów i to, co się tutaj dzieje, pozwoli nam wyjść ofensywnie i zaproponować nową jakość w polityce, jakość opartą na wartościach, że prawa obywatela są najważniejsze, że ludzie pracujący są najważniejsi. Wierzę, że to odzyskamy, chociaż przyznaję – wyjątkowo trudny czas – przekonywała wicemarszałek Sejmu.

Posłanka wskazała, że „żadnemu ugrupowaniu nie poświęcano tyle uwagi co przez ostatni rok Koalicji Obywatelskiej i Platformie Obywatelskiej”. - Nasza nazwa jest odmieniana przez wszystkich i wszyscy oczekują, że natychmiast zmienimy Polskę. Dlatego te wszystkie informacje, że straciliśmy kontakt z ludźmi są przedwczesne. Gdyby tyle o nas nie mówiono, to by znaczyło, że nikt nie wiąże z nami żadnych nadziei – mówiła.

Niespokojnie w szeregach partii KO ma jeszcze inny problem. Głosowanie nad rządowym Funduszem Obudowy pogłębiło wewnętrzne podziały w partii. W poniedziałek o rezygnacji z członkowska w PO poinformowała europosłanka Róża Thun. Jak stwierdziła, to właśnie niepoparcie przez KO Funduszu Odbudowy przelało czarę goryczy.

Kidawa-Błońska przekonywała, że politycy KO zawsze uważali, iż Róża Thun to jest „instytucją samą w sobie”. - Ma duży autorytet w PE i wykonywała świetną robotę. Może w działania wewnątrz partii, w działania wewnątrz kraju mniej się angażowało, ale ocenialiśmy i oceniam jej pracę bardzo dobrze. Zawsze jest przykro, jeżeli ktoś odchodzi, chociaż niesłusznie powiedziała, że nie było debat, bo o tematach, o których chciała mówić, debat było wiele. Nawet w tych trudnych warunkach mieliśmy kilka bardzo długich klubów – mówiła wicemarszałek Sejmu.

Nie wszyscy jednak są tak wyrozumiali dla decyzji Thun. Posłanka Platformy Obywatelskiej Jagna Marczułajtis-Walczak stwierdziła, że europarlamentarzystka powinna zdać swój mandat. - Poseł Róża Thun powiedziała w swoim wystąpieniu, że od dawna się nie zgadza z decyzjami

Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Mam pytanie: od kiedy sie nie zgadza?

Bo z niedawnym 1 miejscem na liście wyborczej do PE się zgadza? - pytała posłanka.

Ponadto w ubiegłym tygodniu Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej zdecydował o wyrzuceniu z partii Ireneusza Rasia oraz Pawła Zalewskiego. Wśród powodów, które miały stać u podstawy tej decyzji, wymienia się m.in. otwartą krytykę przewodniczącego partii Borysa Budki. Posłowie na poniedziałkowej konferencji oświadczyli, że będą się odwoływać do sądu koleżeńskiego od decyzji zarządu PO o wykluczeniu z partii. Małgorzata Kidawa-Bońska przyznała, że głosowała za usunięciem parlamentarzystów z szeregów partii. - Obu panów znam bardzo długo. Pracowałam z nimi, ale nie do przyjęcia jest to, bo my możemy dyskutować na wszystkie tematy w klubie, między sobą, natomiast ja już mam dosyć tego, że muszę ciągle komentować wystąpienia moich kolegów w mediach, a chciałabym z nimi porozmawiać na spotkaniu, żeby to samo powiedzieli w czasie dyskusji, debaty – mówiła w TVN24.

Dzień wcześniej do sprawy posłów odniósł się lider PO Borys Budka. - Ubolewam nad tym, że w okresie kiedy ciężko pracowali parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej w tym okresie covidowym, to niektórzy swoją aktywność ograniczali wyłącznie do występów medialnych. Chciałbym rozmawiać z posłem Rasiem, ale nie poprzez media – oświadczył polityk. Dodał, że kiedy Raś potrzebował jego wsparcia w kwietniu, w projektach dotyczących chociażby bonu turystycznego, był do jego dyspozycji. - Przyjeżdżałem do Krakowa, wspierając dobry projekt. Gdzie był poseł Raś, kiedy potrzebowaliśmy wsparcia w trudnych decyzjach, które były przed nami? Gdzie był poseł Raś, gdy były dyskusje na posiedzeniach klubu czy Rady Krajowej? Nie można o sprawach wewnętrznych za pośrednictwem mediów – mówił Borys Budka podczas wizyty Dąbrowie Tarnowskiej.

Budka do dymisji? We wtorek wieczorem ma odbyć się narada parlamentarzystów PO. Poseł KO Bogusław Sonik pytany był w RMF FM, czy na spotkaniu padnie wniosek o dymisję Borysa Budki. – Na pewno debata będzie się też toczyć wokół takich propozycji, aczkolwiek co innego jest wymieniać opinie w mediach społecznościowych, szczególnie zamkniętych, a co innego jest dokonać takiej próby sił na otwartym spotkaniu klubowym, gdzie zwolenników Borysa Budki będzie więcej niż tych, którzy chcieliby takiej zmiany. Natomiast myślę, że Platforma powinna być gotowa do debaty wewnętrznej na każdy temat – stwierdził polityk. Sonik przyznał, że „jest pewien bunt na pokładzie oficerów pokładowych”. - Natomiast proszę pamiętać, że Borys Budka został wybrany głosami wszystkich członków PO i oni decydują po prostu o tym, kto jest przewodniczącym, a w regionach i w kołach w wielu regionach Borys Budka ma zaufanie – mówił.

