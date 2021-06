Burmistrz Siedliszcza w ruchu Szymona Hołowni

Hieronim Zonik 30 lat temu został wybrany na wójta przez Radę Gminy Siedliszcze. Gdy w 2016 roku miejscowość odzyskała prawa miejskie, Zonik „awansował” na burmistrza.

Teraz burmistrz Siedliszcza dołączył do Polski 2050, a zaprezentowali go posłanka Joanna Mucha, radny Paweł Kurek i lider lubelski struktur ruchu Rafał Maksymowicz – podaje Onet.

Zdecydowałem się dołączyć do ruchu, bo trzeba stanąć po dobrej stronie mocy i pracować dla mieszkańców. Każda administracja ma służyć mieszkańcom. To właśnie widzę w ruchu Szymona Hołowni. Zachęcam wszystkich do tego, by szli moimi śladami – mówił burmistrz Siedliszcza.