Burmistrz Paweł Okrasa nie chce rezygnować z gali MMA VIP w Wieluniu. Jest reakcja wojewody i stanowisko rady powiatu Marcin Stadnicki

Upór Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy w sprawie firmowanej nazwiskiem byłego gangstera gali MMA w Wieluniu wywołuje kolejne reakcje. W czwartek w mediach społecznościowych Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński posługując się memem skomentował wywiad, jakiego udzielił Okrasa Krzysztofowi Stanowskiemu i wystosował oficjalne pismo, w którym podał, że decyzja o gali jest powodem do wstydu. Dzień później, na wniosek wicestarosty wieluńskiego Krzysztofa Dziuby rada przyjęła wniosek o zwrócenie się do burmistrza z apelem, by ten zerwał umowę ze spółką, która chce organizować galę.