Bunt migrantów na Białorusi. „Nie chcą wracać do swoich krajów, lecz czekać na możliwość przedarcia się do UE” [WIDEO]

„W magazynach, które służby białoruskie wykorzystują do grupowania cudzoziemców, migranci zorganizowali protest. Nie chcą wracać do swoich krajów, chcą czekać na możliwość przedarcia się do UE” – napisał na Twitterze Stanisław Żaryn. Zauważył, że „w czasie protestu cudzoziemcy krzyczeli: >>nie chcemy do domu, chcemy do Europy<<”. „W akcji filmowanej na potrzeby propagandowe brały udział również także dzieci” – dodał.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreślił, że „od wielu dni służby białoruskie rozpuszczają plotki wśród cudzoziemców, które mają na celu zachęcanie ich do atakowania granicy RP i prób przedarcia się na Zachód”. „Reżim Aleksandra Łukaszenki jest wciąż zainteresowany destabilizowaniem Polski. Jednocześnie prowadzona jest gra na uśpienie czujności tych, którzy chronią polską granicę” – napisał.