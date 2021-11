„Bunt Barbarzyńców”. Prof. Wojciech Roszkowski wyjaśnia, kim są ludzie z tytułu jego książki

Prof. Roszkowski pytany przez Patryka Jakiego o to, na czym polega tytułowy „Bunt Barbarzyńców” z jego książki powiedział, że mówi w niej nie o wojnie kultur, w której – można sądzić – ścierają się jakieś kultury, jest jakaś różnica poglądów czy postaw. – Wydaje mi się poglądów jest niewiele, a bardzo często one są zmienne. Wobec tego naprawdę trudno czasami adwersarza „złapać” za jakiś cytat, powiedzenie, bo natychmiast okazuje się, że nie o to chodziło – wyjaśnił.

– Jak ja rozumiem to barbarzyństwo. Kim są barbarzyńcy? Są co najmniej dwa wyznaczniki barbarzyństwa, które widzimy w naszym życiu publicznym. Po pierwsze „barbarzyńca” nie stosuje się do zasady „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Uważa, że jemu wolno wszystko, a jeżeli jego spotyka, to co robi innym – podnosi krzyk, płacz, awantura się robi, bo to się nazywa „mowa nienawiści”. Jeżeli tylko spotyka się z jakimś kontr poglądem – zwłaszcza jeżeli jest wyrażony dosyć jasno i dobitnie – to okazuje się, że jego adwersarz „stosuje chwyty poniżej pasa” i „mowę nienawiści”. Nie ma dialogu w sensie wymiany poglądów. Tutaj jest wojna, ale nie na argumenty, tylko na przekrzykiwanie się, czasami zupełnie nie na temat – mówił.