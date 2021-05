Bundesliga polska jak nigdy! Lewy przejdzie do historii już dziś?

Niemiecka piłka jest polska jak nigdy? W ostatnim czasie to Biało-Czerwoni są na ustach naszych zachodnich sąsiadów, a przecież może być jeszcze lepiej. W weekend Robert Lewandowski stanie przed szansą, by być nie tylko bohaterem teraźniejszości, a obiektem westchnień i opowiadań kibiców przez następne dziesięciolecia.

Piątkowy poranek należał jednak do Łukasza Piszczka, który w czwartek zdobył z Borussią Dortmund Puchar Niemiec i żegna się z drużyną z Signal Iduna Park w najlepszym możliwym stylu. „Tuż przed końcem kariery polski obrońca ponownie znajduje się w niesamowitej formie. Jest twardy jak skała" - napisał o Piszczku Suddeutsche Zeitung, wystawiając mu najwyższą możliwą ocenę.

Najpiękniejsze obrazki kibice zobaczyli jednak po meczu. Polski defensor zalał się łzami, po tym jak utonął w obięciach kolegów, którzy chwile później wspólnie podrzucali go do góry. - Zawsze powtarzałem, że przedłużyłem umowę z klubem, bo chcę zdobyć puchar lub mistrzostwo. Dziś to zrobiliśmy i jestem dumny z zespołu - powiedział po meczy Polak, którego kibice w internecie błagają o pozostanie zespole na kolejny rok. Ale czy da się odejść w lepszym stylu?