Buńczuczne słowa Władimira Putina po szczycie z Bidenem: Cyberataki? To nie my, a Nawalny ignorował prawo

Joe Biden rozmawiał w towarzystwie sekretarza Stanu USA z Władimirem Putinem tylko 93 minuty. Potem były rozmowy prezydentów USA i Rosji w towarzystwie kilku doradców z każdej strony. Trzecia sesja rozmów nie odbyła się.

Ten szczyt był dla amerykańskiego prezydenta ostatnim i najważniejszym etapem jego pierwszej podróży zagranicznej jako prezydenta.

Było to pierwsze od 2018 roku spotkanie przywódców USA i Rosji, kiedy to Putin spotkał się w Helsinkach z poprzednikiem Bidena, Donaldem Trumpem. Bidena i Putina przywitał w wilii La Grange nad jeziorem genewskim prezydent Szwajcarii, Guy Parmelin. Po przywitaniu obu przywódców, Biden i Putin uścisnęli sobie dłonie.

Pierwsza po zakończeniu szczytu była konferencja Władimira Putina. Był bardzo buńczuczny. Mówił, że ambasadorowie USA i Rosji wrócą za jakiś czas na swoje macierzyste placówki. Kiedy spytano go o to, czy Ukraina wejdzie do NATO, Putin powiedział, że ten temat tylko "muśnięto". Dodając o Ukrainie powiedział, że sytuację na wschodzie tego kraju powinmo się uregulować zgodnie z porozumieniami mińskimi.

Kiedy dziennikarz CNN spytał Putina o op"ten człowiek"( nie wymienił ani razu Putin nazwiska Nawalny-red.), ignorował prawo i dlatego trafił do więzienia.

Oberwało się przy okazji Ameryce, bo ta nie zlikwidowała więzienia w Guantanamo na Kubie, gdzie ludzi trzyma się latami bez oskarżenia. I to są prawa człowieka, pytał Putin, mówiąc o zastrzelonej kobiecie podczas kontroli policyjnej i o innych osobach, które giną w USA od strzałów. Wspomniał, że władze amerykańskie uznały Rosję za wroga, więc jeśli wspierają jakiekolwiek siły w Rosji, to nie te, które wspierają obecne władze.

Przy pytaniu o to, czy Rosja wstrzyma cyberataki na USA Putin odwrócił problem. Jego zdaniem to z USA wychodzi najwięcej takich cyberataków, na drugim miejscu wymienił Kanadę, następnie dwa południowoamerykańskie kraje, a Rosja w tej materii się nie liczy. Wyśmiał zarzuty sterowania przez Rosję atakiem hakerskim na zarządzających jednym z rurociągów w USA, bo, jak powiedział Putin, firma wypłaciła okup hakerom i nie była to Rosja.