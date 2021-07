Bułgarski Nessebar: Miasto prawie jak... muzeum ze wspaniałymi restauracjami i starymi cerkwiami

Spacerując wąskimi uliczkami otoczonymi budynkami, których nie można poprawiać, przerabiać ani modernizować bez pozwolenia konserwatora zabytków, można odnieść wrażenie, że stara część Nessebaru jest jednym, wielkim… muzeum.

Ale w tej części bułgarskiego miasta, które wpisano na światową listę dziedzictwa kultury UNESCO tętni prawdziwe życie, szczególnie wieczorami. Może jeszcze nie tak, jak w najlepszych czasach (przed pandemią), ale po ruchu w barach i

restauracjach i niewielkiej liczby ludzi w maseczkach ochronnych na ulicach widać, że najgorsze Bułgaria ma już za sobą.

Skarb na skalistej wyspie

Turyści wracają do Bułgarii, do Nessebaru, który jest położony na skalistej wyspie- też. Bo jest to jedna z największych atrakcji tego kraju, prawdziwy skarb, jak o nim mówią miejscowi. Wystarczy chwila, by oderwać się od plaży czy basenu i już jesteśmy choćby przez chwilę w najstarszym mieście Bułgarii i zarazem jednym z najstarszych osiedli na naszym kontynencie.