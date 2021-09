Bułgaria: unikalny krzyż robiony przez mnicha przez kilkanaście lat i inne "cuda" klasztoru

Poświęcił kilkanaście lat pracy nad drewnianym krucyfiksem, używając narzędzia do grawerowania i soczewek powiększających. Zakończył unikalne dzieło w roku 1802 i stworzył 104 sceny biblijne i 650 miniaturowych figurek. Zdziwiony? Dodajmy, że każda postać ma inną twarz, wyrażającą emocje! To cenne arcydzieło miniaturowej rzeźby w drewnie jest najsłynniejszym eksponatem w głównym muzeum klasztoru Rila.

Stojąc w jednej z salek muzeum monastyru Rilskiego, położonego 120 km na południe od Sofii, nie sposób nie dostrzec niezwykłego eksponatu. To krzyż wykonany z jednego kawałka bukszpanu. Ma 80 cm wysokości i 42 cm szerokości. Wykonał go biedny duchowny Rafail/Rafael.

Nie można bowiem pominąć samego klasztoru św. Iwana z Riły. To unikalny obiekt, który został założony w X wieku i jest największym oraz najsłynniejszym klasztorem prawosławnym w Bułgarii. Jest uważany za jeden z najważniejszych zabytków historycznych, kulturowych i architektonicznych Bułgarii i jest jedną z największych atrakcji turystycznych w tej części Starego Kontynentu. O jego wartości niech świadczy fakt, że został on nawet uwieczniony na bułgarskiej walucie, dokładnie na odwrocie banknotu o nominale jednego lewa, który został wyemitowany w 1999 roku.

To nie pustelnik

Chociaż wielu uważa, że klasztor założył pustelnik św. Iwan z Riły, który mieszkał w pobliskiej jaskini za rządów cara Piotra I, to naprawdę zbudowali go jego uczniowie. Obecne położenie klasztor zawdzięcza feudalnemu władcy o imieniu Chrelio, który w 1335 r. wzniósł wieżę obronną oraz niedaleko niewielką cerkiew. Z tej pierwszej cerkwi zachowały się tylko rzeźbione drzwi ołtarzowe oraz tron Chrelia oraz dwie średniowieczne ikony: jedna przedstawia patrona klasztoru, św. Iwana Rylskiego, druga św. Arseniusza. Przez wiele lat bułgarscy władcy nie żałowali środków na utrzymanie klasztoru aż do podboju osmańskiego, osiągając kulturowy i duchowy szczyt do XIV wieku.