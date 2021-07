Bułgaria: od prawie 30 lat buduje zamek swoich marzeń. Pomaga mu w tym rodzina i wieśniacy. (VIDEO)

Zaangażował do tego dzieła całą swoją rodzinę oraz robotników z pobliskiej wsi Ravadinovo. Z Bożą pomocą, jak zapewnia, przez całą dobę, buduje kamień po kamieniu wspaniałą konstrukcję. Jest to prawdziwa bajka, tworzona z wielką miłością!

Niecodzienne dzieło człowieka

Ten obiekt położony jest 35 km na południe od Burgas w pobliżu Sozopolu, widać go już z daleka i odwiedzają go całe rodziny, miejsce to stało się prawdziwą oazą wypoczynku. Co prawda nie można jeszcze wejść do środka zamku, bo budowa trwa i zajmie pewnie jeszcze wiele lat, ale obiekt żyje, dobiegają z jego wnętrza dzięki sakralnej muzyki i otacza go niesamowity park.