Bułgaria jak za dawnych lat, nadal kochamy tam jeździć na wakacjny wypoczynek

Polacy, którzy przyjeżdżali na wakacje do Bułgarii w słusznie minionej epoce żartowali, że przed odlotem z Burgas musieli poczekać, aż oczyszczą pas startowy z … baranów.

Tak zapyziały miał to być port lotniczy, co oczywiście było nieprawdą. Ale od tego czasu wiele się tam zmieniło. Burgas też, a miejscowe lotnisko przyjmuje teraz nawet latające cysterny amerykańskie. Miasto z portem lotniczym stanowi wrota do kurortów rozrzuconych na czarnomorskim wybrzeżu. Kiedyś skromne hoteliki zastąpiły wspaniałe, pięciogwiazdkowe hotele, do których coraz tłumniej wracają polscy turyści. Tak jak kiedyś przyjeżdżali tam rodacy po słońce, tani alkohol i wspaniały warzywa, tak teraz korzystają nie tylko z fantastycznej pogody, ale coraz częściej wypuszczają się na krótsze i dłuższe wycieczki, bo w Bułgarii jest naprawdę co zwiedzać.

Pandemia, jak opowiada Kirił Hristov, przewodnik zakochany w tym co robi i na dodatek zna świetnie język polski, uderzyła mocno w branżę turystyczną, która z trudem, bo z trudem, ale powoli stara się wrócić do normy. - Najlepiej widać to wieczorem, coraz więcej świateł pali się w pokojach. Znikają powoli ciemne bryły hoteli, rozjaśnia je oświetlenie pomieszczeń, a to znak, że turystów przybywa, mówi.