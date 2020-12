Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zaakceptowany. Ile pieniędzy dostanie Polska?

Polska w okresie od 2021 r. do 2027 r. może otrzymać w sumie 159 mld euro, z czego 124 mld euro dostępnych będzie w formie dotacji, a 34 mld euro w formie pożyczek. Według wyliczeń Kancelarii Premiera wysokość wsparcia wyniesie 776 mld zł w cenach bieżących. Będziemy największym beneficjentem polityki spójności, z której otrzymamy 66,8 mld euro. Dodatkowo, w jej ramach trafią do nas środki wynegocjowane na walkę ze skutkami COVID-19 w wysokości około 3 mld euro. Dofinansowanie ze Wspólnej Polityki Rolnej sięgnie 28,5 mld euro.

Fundusz Odbudowy i Rozwoju zakłada, że do krajów członkowskich wspólnoty z tego tytułu ma trafić 750 mld euro. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na wsparcie gospodarek w wyjściu z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Polsce z tego funduszu przypadną nawet 64 miliardy euro w ciągu trzech lat. Składają się na to dotacje wynoszące 30 mld i tanie pożyczki na łączną kwotę 34 mld.

Jak wyliczył w czwartek wieczorem, na gorąco po potwierdzeniu unijnego porozumienia, minister Artur Soboń w ramach budżetu UE na lata 2021-2027 Polska dostanie 770 mld złotych w tym 620 mld pieniędzy bezzwrotnych czyli grantów. Jak dodał, Polska zyskała też jasne konkluzje a co za tym idzie, pewność prawa. Jak dodał, konkluzje szczytu ostatniej szansy jasno określają uprawnienia Komisji Europejskiej do ochrony finansów UE.

Teraz Komisja Europejska przygotowuje podstawy do szybkiej wypłaty środków. W tym czasie kraje UE będą musiały pracować nad swoimi planami naprawy i odporności. Są one niezbędne, aby uzyskać dostęp do 672,5 mld euro w postaci dotacji i pożyczek w ramach głównego instrumentu Next Generation EU.