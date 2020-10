Budynki, które mają twarze. Też je widzisz? Te zdjęcia poprawią ci humor

Co się stało starszej pani? (recenzja książki)

Nieświadoma historii filmu, pomyślałam po ostatniej lekturze, że rzecz ewidentnie nadaje się do sfilmowania. Niespodzianką było więc dla mnie znalezienie informacji, że już ponad 80 lat temu wpadł na to samo... Alfred Hitchcock. Jako że jednak adaptacja Mistrza była dość swobodną wariacją na temat historii spod pióra Ethel Liny White, warto sięgnąć i po pierwowzór, i z ciekawości(ą) zerknąć do produkcji z 1938 roku.