Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Wąsik: Lada chwila zostanie podpisana umowa i firmy przystąpią do pracy

Już niedługo ma rozpocząć się budowa muru na granicy polsko-białoruskiej – ocenił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik na antenie Polskiego radia 24.

- Lada chwila zostanie podpisana umowa i bez zbędnej zwłoki firmy przystąpią do pracy (...) Nie można powiedzieć, że mamy tutaj jakiekolwiek opóźnienie - powiedział.

Polityk dodał, że władze "będą robić wszystko", by zapora powstała w pierwszej połowie przyszłego roku i do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem.

Wąsik podczas rozmowy podkreślił, że należy spodziewać się nowych odsłon konfliktu związanego z kryzysem migracyjnym i tym nowym odsłonom trzeba przeciwdziałać.

Szczegóły budowy muru

Budowę muru zlecono dwóm firmom, Budimex i Unibep, które zostały zarekomendowane przez pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej Marka Chodkiewicza, a później pozytywnie ocenione przez specjalny zespół do spraw jej budowy. Pierwsza z firm postawi zaporę na odcinkach o łącznej długości ponad 105 km, a druga - 80 km. Wartość oferty Budimexu to 326 mln zł netto, Unibepu to 197,5 mln zł netto.