Budowa zabezpieczenia granicy Polski. Wiceszef MON: Będą zastosowane specjalistyczne technologie

- Projekt, który trafi teraz do Sejmu, zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu – dodał szef MSWiA.

Budowę takiej zapory na granicy z Białorusią zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Rządowy projekt jest rozpatrywany w trybie pilnym. We wtorek wieczorem wpłynął do Sejmu, a następnie został skierowany do pierwszego czytania na sejmowej Komisji Obrony Narodowej.