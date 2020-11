Budowa domu. Fotowoltaika, okna, ogrzewanie – w co zainwestować, aby oszczędzić i żyć ekologicznie?

Tak. Niemniej należy liczyć się z dość wysokimi kosztami zakupu, waha się on od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej . Obecnie na rynku istnieje jednak wiele programów oferujących dotacje na panele słoneczne, m.in..: “Mój Prąd”, “Czyste Powietrze” czy “Prosument 2”.

Inwestując w instalację fotowoltaiczną stajemy się tzw. prosumentem . Kim jest prosument? To jednoczesny wytwórca oraz konsument produktu jakim w tym przypadku jest prąd. Panele słoneczne wytwarzają energię cały czas, a jej nadmiar odsyłany jest do zewnętrznej sieci. Może być wykorzystywana w późniejszym czasie, kiedy promieniowanie słoneczne jest mniejsze lub zostać odsprzedana.

Panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej wykorzystują promienie słoneczne. Wszystko za sprawą zjawiska fotowoltaicznego, które pozwala na uzyskanie prądu. Energia pochodząca ze słońca to najbardziej “niezależne” od warunków atmosferycznych odnawialne źródło energii, które sami możemy wykorzystać w swoich domach. Dlaczego panele słoneczne są ekologiczne? Ponieważ zjawisko fotowoltaiczne nie wymaga wytworzenia szkodliwych substancji ani nie powoduje emisji CO2.

Czym najlepiej ogrzewać dom ? Kolejne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wybór sposobu ogrzewania jest niezwykle istotny, ponieważ wiąże się ze znacznymi kosztami. To decyzja na lata. Co wybrać, tradycyjne grzejniki, a może ogrzewanie podłogowe? Każdy z systemów posiada odmienną specyfikację.

Okna a ogrzewanie. Dlaczego mają znaczenie?

Co mają okna do ogrzewania? Jak inwestycja w okna w Twoim domu może wpływać na środowisko? Otóż, szczelne okna to podstawa. Szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, jeżeli przepuszczają powietrze zwiększy się tym samym potrzeba ogrzewania Twojego domu. A zwiększona potrzeba ogrzewania generuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Wniosek? Budując dom zainwestuj w porządne okna!

Przy zakupie okna zwróć uwagę na to czy są one energooszczędne. Szczególnie ważny jest Współczynnik Uw, współczynnik przenikania okien, który informuje jak dużo ciepła przenika przez dane okno. Ponadto powinieneś zwrócić uwagę na elementy takie jak: profile okienne, ich izolacyjność oraz materiał, z którego są wykonane. Dodatkową informacją powinno być to czy okna posiadają odpowiednie certyfikaty jakości.

Bezpieczny dom – czujnik czadu

Twój dom wyposażony jest w instalację gazową? Koniecznie wyposaż się w czujnik czadu. Tlenek węgla jest niezwykle niebezpieczny, jest bezzapachowy oraz bezbarwny. Według danych Państwowej Straży Pożarnej, w sezonie grzewczym 2018/2019 odnotowano 3842 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2024 poszkodowanych i 52 ofiary śmiertelne zatrucia czadem.