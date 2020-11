Budowa domu – 10 formalności, które musisz załatwić, zanim rozpoczniesz prace

Zobacz 10 formalności do załatwienia przed budową domu:

Budowa domu wiąże się z wieloma formalnościami, jednak warto przez nie przebrnąć, żeby móc cieszyć się mieszkaniem na swoim. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystko, co należy załatwić, zanim rozpocznie się właściwa budowa. Od czego zacząć? Przejdź do galerii, żeby poznać odpowiedź.

Żeby wybudować dom, trzeba najpierw zająć się formalnościami. Zanim ruszą prace, do załatwienia jest całkiem sporo – od sprawdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zgłoszenie planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Szczególnie wiele dokumentów trzeba zgromadzić w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Przejdź do galerii i dowiedz się więcej:

Warto podkreślić, że nie wszystkie z wymienionych formalności czekają każdego inwestora. Przykładowo opinia geotechniczna będzie wymagana tylko w przypadku niektórych budów, a zadecyduje o tym projektant. Również zgoda na odstępstwo od przepisów będzie konieczna tylko w określonych przypadkach – kiedy inwestor nie ma możliwości wybudowana na danej działce takiego domu, jaki sobie zaplanował.

Co więcej, część inwestorów napotka też formalności, których w niniejszym artykule nie omówiono szczegółowo. Może tak być np. w przypadku realizacji inwestycji na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Zdarza się także, że w niektórych regionach Polski urzędnicy żądają dodatkowych dokumentów, które nie są wymagane gdzie indziej. Może się tak stać zwłaszcza na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dodatkowe formalności często pojawiają się wreszcie podczas wyboru projektu domu. Nieraz się bowiem wówczas okazuje, że projektant potrzebuje dodatkowych danych czy dokumentów, żeby dostosować wybrany projekt do wymogów prawa i potrzeb klienta.