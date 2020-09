Budka o Zjednoczonej Prawicy: To jest wielki spektakl. PiS odwraca uwagę od realnych problemów

Szef PO Borys Budka przekonywał dziś na antenie Polsat News, że decyzja dotycząca przyszłości ministra sprawiedliwości Zbigniewa Zbiory w Zjednoczonej Prawicy „już dawno zapadła”. - To jest teatrzyk dla nas, by odwrócić uwagę od sytuacji w górnictwie, w służbie zdrowia, od tego, że zamykane są kolejne szpitalne, ponieważ nie ma już miejsca na oddziałach zakaźnych. To jest teatrzyk, który ma przekonać, że nagle Jarosław Kaczyński nie lubi Ziobry, bo ten nie lubi zwierzątek. Nie. To jest jeden wielki spektakl– mówił polityk.

Budka: Ziobro ustawę „bezkarność plus” wprowadza w życie każdego dnia

We wtorek Borys Budka zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. - Wnioskiem o wotum nieufności dla Ziobry chcemy obnażyć hipokryzje Kaczyńskiego i jego ludzi. (...) Tam toczy się bezwzględna gra o stanowiska, wpływy, a nie rekonstrukcja rządu. Opozycja jest od tego, by obnażać zamiary władzy a wotum nieufności to instrument parlamentarny, by wykazywać błędy – mówił w środę na antenie Polsat News.