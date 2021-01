Budka o odejściu Burego z KO: Skupia się tylko na krytyce

Jednocześnie Budka zaznaczył, że „ma bardzo dobre zdanie o Szymonie Hołowni, jego determinacji, większości propozycji”. - Ugrupowanie Hołowni jest bardzo zbliżone do chociażby PSL-u, Koalicji Obywatelskiej w wielu kwestiach. W kilku się różnimy. Moją rolą i rolą PO-KO jest budowanie szerokiego porozumienia na wybory. Przy tym systemie, który mamy w Polsce, nie da się wygrać wyborów bez dobrego, wspólnego bloku opozycji. Czy to będzie jedna, czy dwie listy, to jeszcze jest kwestia późniejszych rozmów. Poszczególne ugrupowania samodzielnie nie wygrają tych wyborów – przekonywał polityk.

Lider PO podkreślił, że Bury został senatorem, dlatego że „został wsparty przez całą opozycję, nie tylko przez Koalicję Obywatelską, ale również przez partnerów z PSL-u czy z Lewicy”. - Żeby wygrać Senat, trzeba znowu być razem, trzeba jak do tej pory współpracować. Natomiast jeśli pan senator szuka nowych aktywności, to skupiłbym się na tym, żeby proponować coś pozytywnego, a tymczasem ostatnie działania pana senatora skupiają się wyłącznie na krytyce. Nie usłyszałem, co nowego, innego zrobi, aniżeli do tej pory nie zrobił – stwierdził.

Senator Jacek Bury łączy siły z Szymonem Hołownią

Senator Jacek Bury na wspólnej konferencji z Szymonem Hołownią oświadczył w poniedziałek, że rozpoczyna współpracę z ruchem Polska 2050 jako senator niezrzeszony.

Szymon Hołownia przekonywał na konferencji w Senacie, że Jacek Bury to człowiek, który „ma w genach chęć zwyciężania”. - Cieszę się, że witamy Jacka na pokładzie. Ale to nie koniec niespodzianek na ten tydzień – mówił.

Podkreślił, że ma nadzieję, iż senator „dołączy w niedługim czasie do naszej reprezentacji parlamentarnej, która wiem, że niebawem przybierze postać klubu parlamentarnego”. - Bycie w opozycji, to nie jest ciepła opozycyjna posada, to nie jest umówienie się na cztery lata krytykowania rządu, żeby później odnowić do tego mandat. Bycie opozycją wobec rządu, to walka, to nieustanny bój o to, żeby zyskać odpowiedzialność za los obywateli, za sprawy Rzeczpospolitej – mówił Hołownia. - Liczę na to, że z Jackiem Burym będzie nam w tej drodze łatwiej – dodał.