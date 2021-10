Budapeszt: Polityczny outsider Peter Marki-Zay stanie do walki z premierem Viktorem Orbanem

Konserwatywny kandydat niezależny, jak sam się określa Peter Márki-Zay, wygrał wyścig opozycji na Węgrzech, w prawyborach. Pokonał Klarę Dobrev i to on, niedoświadczony polityk, ma wystąpić przeciw premierowi Viktorowi Orbánowi w wyborach wiosną przyszłego roku.

49-letni Márki-Zay kilka lat spędził w USA i Kanadzie, gdzie m. in. sprzedawał telefony komórkowe. Teraz jest kandydatem sześciopartyjnej koalicji opozycyjnej, która pod hasłem „każdy oprócz Orbána” zobowiązała się odłożyć na bok różnice ideologiczne i stanąć za wspólnym kandydatem.

Ojciec siódemki dzieci wdarł się na scenę polityczną w 2018 roku, gdy jako niezależny kandydat wygrał wybory na burmistrza miasteczka Hódmezővásárhely, na południu kraju. Nie miał żadnego wsparcia politycznego czy finansowego ze strony partii opozycyjnych.

Dziś twierdzi, że potrafi zmobilizować wyborców z całego spektrum politycznego, w tym niezadowolonych zwolenników Fideszu. W wywiadzie dla The Associated Press mówił, że jego wygrana w prawyborach była pozytywną wiadomością dla wszystkich Węgrów, bo pokazuje, że same partie nie wystarczą. To zła wiadomość dla Fideszu. Jesteśmy szczęśliwi i mamy nadzieję, że w przyszłym roku udowodnimy, iż potrafimy zbudować koalicję, która zmieni historię Węgier.