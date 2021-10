Buda: PE chce odwołać Ursulę von der Leyen, więc mówi to, co chcą usłyszeć Red.

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim szefowa KE Ursula von der Leyen w ostrych słowach skrytykowała ostatni wyrok polskiego TK. Jednocześnie wielu europosłów zarzuciło jej zbytnią pobłażliwość w stosunku do Polski. - Ona ma taki problem, że PE chce ją odwołać, zmienić komisję. W związku z tym ona poszła wczoraj opowiedzieć to, co PE chciał usłyszeć, natomiast w roboczych dyskusjach ta dyskusja będzie zupełnie inna – przekonywał w środę w Polsat News wiceminister Waldemar Buda.