"Brzydzę się". Mocne słowa o Kurdej-Szatan w Sejmie

We wtorek Sejm zajmował się projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Projekt trafił do parlamentu w poniedziałek i jest procedowany w trybie pilnym. W czasie nocnych obrad głos zabrał jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Kaleta, bo o nim mowa, odniósł się do ataków na strzegących granicy służb.