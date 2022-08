Brytyjskie więzienia pełne narkotyków

Brytyjscy więźniowie doskonale się czują za murami zakładów karnych, gdzie mają swobodny dostęp do każdej ilości tanich narkotyków.

Morale personelu sięga dna. Liczne zakłady karne są o krok od anarchii. Zdaniem Glyna Travisa, asystenta sekretarza generalnego Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Więziennych, powodem tak dramatycznej sytuacji jest brak pieniędzy.

Travis ostrzega, że problem narkotyków wymknął się spod kontroli. Zdarza się też, że na teren zakładów karnych przemycane są prostytutki. W Everthorpe Prison w Yorkshire będący na wolności szmuglerzy wspinali się na więzienne mury, aby wnieść do środka narkotyki. - Chcąc przejść na drugą stronę muru stawiali drabiny. Więźniom było tak dobrze w środowisku, w którym przebywali, że nikt nawet nie próbował wspiąć się po nich i uciec - opowiada .

Kiedy na noc zdejmowano drabiny, szmuglerzy chowali się wewnątrz zakładu karnego, czekając, aż następnego ranka ich koledzy zjawią się z powrotem. Żaden z więźniów nawet nie podjął próby ucieczki. - Nie najlepiej to świadczy o brytyjskim społeczeństwie, skoro można włamać się do więzienia, przemycać do środka narkotyki i prostytutki, a osadzeni wolą pozostać w środku - dodaje Travis.