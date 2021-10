Brytyjski sekretarz zdrowia do pracowników domów opieki: szczepcie się, albo zmieniajcie pracę.

Brytyjski sekretarz zdrowia Sajid Javid ostro zaatakował pracowników domów opieki społecznej, którzy nie chcą się zaszczepić przeciwko Civid-19. Powiedział, że powinni odejść z pracy i poszukać sobie nowego zajęcia.

Związki zawodowe i zarządzający domami opieki ostrzegają, że sektor stanie w obliczu kryzysu kadrowego, jeśli tysiące ludzi straci pracę z powodu niespełnienia prawnego wymogu szczepienia. National Care Association wzwa do wstrzymania obowiązkowych szczepień, argumentując, że doprowadzi to do niedostatecznej opieki lub spowoduje zamknięcie wielu placówek.

Pytany, czy rozważy przerwę w tym nakazie, Javid powiedział: Nie, nie zrobię tego. To, czego nie akceptuję, to spowolnienie procesu szczepień. Sekretarz zdrowia tłumaczy tak: Jeśli chcesz pracować w domu opieki, pracujesz z najbardziej bezbronnymi ludzi w kraju. A jeśli nie chcesz się pofatygować do punktu szczepień, to odejdź i zajmij się inną pracą. Jeśli chcesz opiekować się bezbronnymi, jeśli chcesz karmić, jeśli chcesz ich położyć do łóżka, powinieneś się zaszczepić. Jeśli nie zamierzasz tego zrobić, to po co pracujesz w opiece?