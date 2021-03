Brytyjska mutacja koronawirusa to już 80 procent wszystkich przypadków w Polsce. Minister zdrowia: Wypiera inne warianty

Podczas wcześniejszej sobotniej konferencji szef resortu przekazał, że „sytuacja jest bardzo poważna.” - Dzisiaj kolejny raz mamy przekroczone 25 tysięcy zachorowań. W stosunku do zeszłego tygodnia jest to poważny przyrost – mówił. - To jest ta sytuacja, której musimy pójść po głęboką refleksję dotyczącą bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich – dodał.

- Mieliśmy sytuacje, kiedy ta dynamika była rzędu 30 procent, potem 20 procent, nawet dwa tygodnie temu nieco malała, ale w ostatnim tygodniu mamy do czynienia z bardzo dużym przyśpieszeniem - mówił podczas konferencji Niedzielski.