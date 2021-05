Brytyjscy specjaliści: nie ma dowodów, by picie alkoholu wpływało na działanie szczepionki przeciwko Covid-19

Specjaliści z brytyjskiego regulatora leków i produktów ochrony zdrowia (MHRA) dodają, że nie znaleziono dowodów na to, że picie alkoholu po zaszczepieniu się wpływa na działanie szczepionki. Radzą jednak tym, którzy mają jakiekolwiek obawy w tej sprawie, by kontaktowali się z lekarzem.

Zdaniem brytyjskich ekspertów, brak dowodów na to, że picie alkoholu wpływa na poziom ochrony, którą ma nam zapewnić szczepionka przeciwko koronawirusowi.

Koniec z noszeniem maseczek na świeżym powietrzu. To już przesądzone!

Była to reakcja na pojawiające się w sieci informacje o tym, by nie pić alkoholu przez dwa tygodnie po zaszczepieniu się przeciwko koronawirusowi. Sprawa jest o tyle na czasie, że Brytyjczycy mogą wreszcie od niedawna korzystać z pubów i restauracji i u wielu z nich pojawia się pytanie: czy mogą na przykład między jedną a drugą dawką szczepionki wnosić toasty piwem lub mocniejszymi trunkami?

Była to również odpowiedź specjalistów MHRA na stwierdzenie sprzed kilku tygodni doradców Drinkaware, organizacji charytatywnej, finansowanej przez branżę alkoholi o istnieniu dowodów na to, że regularne picie dużych ilości alkoholu, może zakłócać możliwości naszego organizmu do budowania odporności w reakcji na niektóre szczepionki.