Brytyjscy i estońscy żołnierze już w Polsce. Błaszczak dziękuje za wsparcie

Przypomnijmy, że obecność żołnierzy estońskich i brytyjskich w Polsce ma związek z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Ich celem jest wsparcie ochrony wschodniej granicy Unii Europejskiej.

W środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało informację o wydaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę postanowienia ws. pobytu komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Republiki Estońskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienie zezwalające na obecność obcych wojsk obejmuje okres od dnia 2 grudnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. Przy tym, siły Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą liczyć do 155 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 55 pojazdów, zaś Republiki Estońskiej - do 150 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 60 pojazdów.