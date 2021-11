Bryan Adams i Jon Bon Jovi odwołują występy. Z powodu koronawirusa

W ubiegły weekend Bon Jovi miał zagrać trzy koncerty w Miami. Tuż przed sobotnim występem, opuścił salę koncertową, wypełnioną już publicznością. Powodem takiej decyzji był pozytywny wynik szybkiego testu na obecność koronawirusa. Z oświadczenia przedstawiciela muzyka cytowanego przez serwis „Los Angeles Times” wynika, że Bon Jovi jest w pełni zaszczepiony i obecnie czuje się dobrze.

Także drugi z artystów – Brian Adams – miał koncertować w sobotę, tyle że w Cleveland. Występ w Rock and Roll Hall of Fame miał być muzycznym hołdem dla Tiny Turner. Kanadyjczyk w ostatniej chwili odwołał go jednak, ze względu na kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

Wiadomo, że jest on w pełni zaszczepiony i nie ma żadnych objawów choroby. Adams zabrał głos w sprawie swojego stanu zdrowia za pośrednictwem mediów społecznościowych.