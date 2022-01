Brutalnie zamordował lektorkę języka włoskiego. Sprawa Kajetana P. wraca do sądu

O zwrocie ws. „Hannibala z Żoliborza” informuje serwis Interia.

Przypomnijmy, że wyrok w jego sprawie zapadł 26 stycznia ubiegłego roku. Sąd skazał wówczas Kajetana P. na dożywotnie więzienie za brutalne morderstwo Katarzyny J., 30-letniej lektorki języka włoskiego. W związku z uznaniem przez biegłych, że w chwili popełnienia zbrodni mężczyzna nie był do końca poczytalny, ma on odbywać karę w systemie terapeutycznym. Został też zobowiązany do zapłaty po 75 tysięcy złotych każdemu z rodziców swojej ofiary. Wyrok w tej sprawie jest jednak nieprawomocny. Skutkuje to tym, że nie zapadła jeszcze decyzja, gdzie P. ma odbywać wymierzoną mu karę, a rodzice wciąż nie otrzymali zasądzonej kwoty.

Z ustaleń Interii wynika, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Do warszawskiego sądu apelacyjnego wpłynęły bowiem dwie apelacje. Jedna z nich została złożona przez prokuraturę, druga przez pełnomocników Kajetana P.