Brutalnie zamordował byłą partnerkę i dziecko. Sąd Najwyższy oddalił kasację

Kasacja została oddalona jako bezzasadna. Jak poinformowała tuż po orzeczeniu Sądu Najwyższego Marta Żak-Stępniewska, siostra ofiary, Sąd Najwyższy podzielił ustalenia Sądu Okręgowego w Radomiu oraz późniejsze ustalenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie. - Wyrok jest więc sprawiedliwy i taki też dzięki Sądowy Najwyższemu pozostanie – podkreśliła kobieta, której słowa cytuje serwis Wyborcza.pl.

Przypominając, że sądowy spór o sprawiedliwość trwał blisko pięć lat, kobieta powiedziała: „Po pięciu latach walki, łez, bólu wreszcie będziemy mogli zaznać spokoju”.

Wtorkowe orzeczenie Sądu Najwyższego oznacza, że mężczyzna będzie mógł się starać o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach.

Przypomnijmy, że do brutalnej zbrodni doszło wiosną 2017 roku na radomskim osiedlu Gołębiów. Wtedy to Maciej S. przyjechał do swojej byłej partnerki Pauliny S., która wraz z 16-miesięcznym synkiem znajdowała się w mieszkaniu swoich rodziców. Para rozstała się po tym, jak kobieta zaszła w ciążę. Po urodzeniu dziecka wytoczyła mu sprawę o uznanie ojcostwa. Z ówczesnych informacji podanych przez „Gazetę Wyborczą” wynika, że w czasie wizyty doszło między nimi do sprzeczki.