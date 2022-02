Brutalne zabójstwo w Warszawie. Śmierć 78-letniego milionera i zarzuty dla pięciu osób

13 stycznia 2022 roku w jednym z domów w warszawskim Aninie odnaleziono ciało zamordowanego 78-letniego biznesmena Tadeusza K. Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP niezwłocznie przystąpili do śledztwa, mającego ustalić, kto odpowiada za zabójstwo starszego mężczyzny i dokonanie rozboju. Poczynione ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do grupy młodych osób w wieku 17-22 lat.

Policjanci w trakcie prowadzonego śledztwa ustalili, że sprawcy znali się z krewnym ofiary. Aby sfinalizować napad, uprowadzili go, gdyż jego wiedza miała im pomóc w dokonaniu przestępstwa. Ponadto, napastnikom znane też były zwyczaje rodziny. Wiedzieli również, że w domu znajduje się sejf z wartościowymi rzeczami i pieniędzmi.