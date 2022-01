Bruksela: Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wiadomo, kto ma największe szanse

Nową przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, jak wszystko na to wskazuje, zostanie dzisiaj maltańska eurodeputowana Roberta Metsola z Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PO i PSL.

W ostatnich tygodniach 42-letnia prawniczka nominowana na stanowisko przez Europejską Partię Ludową spotykała się z posłami do PE ze wszystkich ugrupowań politycznych, mając nadzieję, że przekona ich do swojej wizji.

Porozumienie socjaldemokratów, chadeków i liberałów oznacza przekreślenie szans na wygraną kandydatki Zielonych Alice Bah Kuhnke - byłej minister kultury Szwecji, podobnie jak dla hiszpańskiej komunistki Sira Rego oraz Kosmy Złotowskiego z PiS.

Wybory odbywają się po niedawnej, niespodziewanej śmierci włoskiego eurodeputowanego Davida Sassoliego, który pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Metsola została dobrze przyjęta przez wielu eurodeputowanych - twierdzą źródła zbliżone do jej kampanii. Padały głosy, że jest silne wrażenie, iż posłowie chcą kobiety na tę funkcję, ale większość z nich nie zgadza się z Metsolą w sprawie aborcji, która jest jej przeciwna.

Jej niedawne spotkanie z posłami z drugiej co do wielkości partii w parlamencie, Socjalistami i Demokratami, przebiegło dobrze i wywołało zdziwienie wsparciem, jakie otrzymywała od posłów do PE, którzy zwykle nie zgadzają się z jej partią w kilku kwestiach.