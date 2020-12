Bruksela w sprawie weta unijnego budżetu: Porozumienie do jutra albo Polska straci 64 miliardy euro

Jeśli Polska i Węgry nie dojdą do porozumienia z innymi państwami Unii Europejskiej w sprawie unijnego budżetu możliwe jest wprowadzenie „planu B”. Scenariusz ten oznacza utworzenie unijnego funduszu naprawczego dla 25 krajów członkowskich. Wynosiłby on 750 miliardów euro w postaci dotacji i pożyczek, które potrzebne by były państwom do wyjścia ich gospodarek z załamania po pandemii koronawirusa.

Utworzenie takiego funduszu z wykluczeniem Polski i Węgier jest możliwe w ramach „wzmocnionej współpracy”, która została przewidziana w unijnym prawie.

„Wysoki rangą dyplomata UE stawia warunek : "Potrzebujemy do dziś, najpóźniej jutro porozumienia lub jasnego sygnału od PL i Hu. Jeżeli nie, to kierujemy się w stronę scenariusza B." Oznacza on :1. niekorzystne dla PL prowizorium budżet. 2. Kornafundusz dla 25, PL traci 64mld euro” – napisała na Twitterze korespondentka Radia RMF FM