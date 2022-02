Bruksela w końcu zatwierdzi polski KPO? Europoseł PiS, Zbigniew Kuźmiuk, zwraca uwagę na rolę prezydenta Dudy w zawarciu kompromisu

„Komisja Europejska nie potrzebuje rozwiązania problemów KRS, by zatwierdzić polski KPO. Bruksela stawia na ugodę w marcu” – pisze „Deutsche Welle”.

A artykule czytamy, że Bruksela w rozmowach z Polską wróciła do pomysłu wpisania reformy sądowej do KPO jako „kamienia milowego”. „To pozwoliłoby na nieczekanie z zatwierdzeniem KPO na uchwalenie i pełne wdrożenie reformy. Jednak pierwsze wypłaty z KPO – latem lub wczesną jesienią – popłynęłyby do Polski dopiero po wprowadzeniu obiecanych przez Polskę zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów” – podaje „DW”. Zauważa, że „zarówno po stronie polskiej, jak i unijnej można teraz usłyszeć, że ożywienie w rozmowach z KPO jest możliwe również z powodu kryzysu rosyjskiego”. „To zagrożenie jest po części powodem, a po części pretekstem, by szukać szybkiej ugody” – napisano.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Kuźmiuk, komentując w rozmowie z polskatimes.pl tę sprawę, zwrócił uwagę, na to, iż „nie ulega wątpliwości, że inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, czyli projekt ustawy dotyczący Sądu Najwyższego, był prezentowany zarówno przewodniczącej Komisji Europejskej, Ursuli von der Leyen, jak szefowi Rady Europejskiej, Charlesowi Michelowi.