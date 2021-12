Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zdecydował o zwołaniu posiedzenia Rady NATO-Rosja (NRC) na 12 stycznia - poinformowała agencja Anadolu, powołując się na źródło w sojuszu.

Turecka agencja dodała, że NATO prowadzi w tej sprawie rozmowy z Rosją. Wcześniej służby prasowe NATO poinformowały, że ​​w dniach 12-13 stycznia w Brukseli odbędzie się posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO na szczeblu szefów obrony państw członkowskich.

Kilka dni temu Stoltenberg oświadczył, że NATO zaoferowało Moskwie zorganizowanie spotkania Rady NATO-Rosja na początku 2022 roku w celu omówienia wydarzeń na Ukrainie. Jednocześnie podkreślił, że NATO nigdy nie pójdzie na kompromis w kwestii prawa Ukrainy do wyboru własnej drogi i ubiegania się o przystąpienie do sojuszu oraz prawa państw NATO do obrony sojuszników.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa potwierdziła przed świętami, że Moskwa otrzymała z Brukseli ofertę dotyczącą posiedzenia Rady Rosja-NATO. Dodała również, że Rosja jest gotowa do Dyplomata potwierdził do bezpośredniego dialogu na temat propozycji zabezpieczeń bezpieczeństwa, które uniemożliwiają NATO „ pochód” na wschód i rozmieszczenie broni w pobliżu rosyjskich granic.