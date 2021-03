Bruksela: pierwsza jednodawkowa szczepionka przeciwko Covid dopuszczona do użytku w UE

Kobiety w tych zawodach zarabiają mniej niż mężczyźni. Nierówności płac to problem na całym świecie

Kobiety w Europie zarabiają średnio o 14,8 procent mniej niż mężczyźni. Polska na tle innych państw UE wypada całkiem przyzwoicie, choć wciąż do równości nam daleko. Jak wygląda luka płacowa w poszczególnych zawodach i krajach? Gender pay gap to problem obecny we wszystkich państwach członkowskich, a także poza granicami Europy. W których zawodach w Polsce różnica w wynagrodzeniach jest największa? Zobacz w galerii.