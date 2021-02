Bruksela. Debata o zakazie aborcji w Polsce. PiS: "Próba ingerencji w sprawy państwa członkowskiego"

- Chcecie, by kobiety wychodziły na ulice w czasie pandemii, gdy walczymy o życie naszych obywateli. Jesteście de facto zaniepokojeni tym, że spory w Polsce wygasają. - mówiła.

W podobnym tonie do członków Parlamentu Europejskiego zwróciła się Beata Mazurek.

- Zanim 21 marca, w Dniu Osób z zespołem Downa, będziecie ochoczo robić sobie selfie i zakładać różne skarpetki po to, by potem nawoływać do odbierania tym osobom jeszcze nienarodzonym fundamentalnego prawa jakim jest prawo do życia, przypominam wam słowa pani komisarz, która stwierdziła, że UE nie ma kompetencji w sprawie prawa aborcyjnego. Dzisiejsza debata to niezgodna z traktatami próba ingerencji w sprawy państwa członkowskiego. - zakończyła.