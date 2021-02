Bruksela: Czy Unia Europejska postawi na swoim i obłoży giganty technologiczne cyfrowym podatkiem

Tak chce Wielka Brytanii, Włochy i Czechy. Tak zrobiła Francja, wzywając do za-płaty podatku za 2020 r. m.in. Facebooka i Amazon. Pozwala na to prawo przyjęte w lipcu 2019 r. o 3 proc. podatku od obrotów międzynarodowych koncernów technologicznych z globalnymi przychodami przekraczającymi 750 mln euro rocznie i przychodami we Francji ponad 25 mln rocznie. Podatek GAFA ( od nazw Google, Amazon, Facebook, Apple), dotyczy głównie amerykańskich gigantów. W odpowiedzi Waszyngton zagroził wprowadzeniem ogromnych ceł na francuskie towary, ostatecznie wstrzymał się z tym krokiem. Ale Warszawa zrezygnowała z podobnego pomysłu po wizycie w Polsce i rozmowach z byłym prezydentem USA Mike’m Pence’m.

Parlament Europejski ma być gospodarzem przesłuchania z dyrektorami Google’a, Apple, Facebooka i Amazona, aby firmy z Doliny Krzemowej zdeklarowały się co do nowych unijnych przepisów. Przewodniczący PE, David Sassoli, zatwierdził prze-słuchania z udziałem Sundara Pichai z Google’a, Tima Cooka z Apple, Marka Zuckerberga z Facebooka i Jeffa Bezosa z Amazona. Ten ostatni raczej się nie pojawi, oświadczył, że rezygnuje w szefowania stworzonej przez siebie firmy.

Może więc lepiej działać wspólnie, w ramach Unii Europejskiej czy OECD, by zmusić Google, Amazon, Facebook i inne firmy do płacenia podatków. Pomysł dojrzewa na Starym Kontynencie od lat, dziś jest bliżej do rozpoczęcia rozstrzygnięć, których efektów nie znamy. Korporacje wyćwiczyły się bowiem w unikaniu płacenia podatków, mają wsparcie Waszyngtonu, a USA to nadal gospodarka numer jeden na świecie i wiele może.

Wezwanie do przesłuchania byłoby kontynuacją przesłuchań przedstawicieli gigantów technologicznych przed podkomisją Izby Reprezentantów USA w lipcu ubiegłego roku. Dotyczyło dochodzenia ws. możliwych uregulowań na rynkach cyfrowych. To tam przedstawicielka Georgii dociskając Bezosa usłyszała, że Amazon niszczy konkurencję, że liczy się dla firmy tylko wygrana. Padły głosy, że mógł to być jeden z powodów rezygnacji Bezosa kierowania firmą.

Czy w tej sytuacji jego zastępca i szefowie innych gigantów zapraszanych przez UE przyjadą do Brukseli. Są wątpliwości. Ruch Parla-mentu Europejskiego wpisuje się w szersze dążenie Unii do ujarzmienia gigantów technologii. W grudniu Bruksela przedstawiła propozycje dotyczące wzmocnienia konkurencji cyfrowej i ochrony obywateli przed szkodami wyrządzanymi w Internecie, wymieniając konkretne inicjatywy ustawodawcze: ustawę o rynkach cyfrowych i usługach cyfrowych.

Potencjalne rozmowy będą długie i trudne, a mniej zorientowani w problemie pytają: jak to się dzieje, że giganci sektora IT w USA, którzy powinni płacić 35-proc. podatki CIT, oddają znacznie mniej lub… wcale. Wiedza jak unikać płaceniu podatków. Zwykle ich kwatera główna jest w USA, ale oblepia je siatka spółek-córek, co pozwala na transfer pieniędzy do krajów zwanych rajami podatkowymi.

Bywa, że firmy działające na lokalnych rynkach kupują od centrali prawo do korzystania z opatentowanych technologii. Potem wykazują straty, choć wyprowadzają pieniądze do podatkowego raju. kraju,. Na przykład pieniądze Google’a z europejskich oddziałów szły do filii w Dublinie, stamtąd do spółki w innym kraju, by ostatecznie trafić na Bermudy. Dlaczego tam? Bo stawka CIT wynosi zero. Proste? Proste.

Zielony raj dla korporacji

Przykład Irlandii jest szczególny. Być może to na Zielonej Wyspie giganci technologii przećwiczyli, jak zarabiać krocie i nie dzielić się z miejscowymi. Irlandia przez dekady hojnie udzielała zwolnień podatkowych od międzynarodowych spółek do producentów gier wideo. Konkurencyjna polityka podatkowa Dublina przyciągnęła zagraniczne firmy. Nastał boom i zaowocował tym, że 22 proc pracowników sektora prywatnego znalazło zatrudnienie w firmach należących do cudzoziemców.

Zwolennicy polityki zwolnień podatkowych pomogły Irlandii między połową lat 90. a połową pierwszej dekady 2000 stworzyć boom gospodarczy, który przyniósł jej miano Celtyckiego Tygrysa. Gospodarka wzrastała wtedy w nieprawdopodobnym tempie 10 proc. rocznie. Po 2008 sytuacja finansowa kraju uległa odwróceniu. Rok później PKB zmniejszył się o 7 proc. Obecnie wzrasta w tempie najszybszym od 15 lat.

"Duble Irish"

Najbardziej kontrowersyjną formą zwolnienia podatkowego była aż do 2017 procedura transferu dochodów nazywana „Double Irish”. Międzynarodowe giganty, wykorzystując irlandzkie prawo podatkowe, mogły przeksięgowywać dochody do i z filii zarejestrowanych w Republice Irlandii. W ten sposób unikano płacenia podatku. Później dochody rejestrowano w państwie, które nie pobiera od nich żadnego podatku. Tak potężne korporacje – na przykład Google – „zaoszczędziły” miliardy euro.

Republika Irlandii nadal zezwala wielkim firmom międzynarodowym na transfer własności intelektualnej uprzednio zarejestrowanej w ich filiach w krajach nie pobierających podatków do filii na Zielonej Wyspie. Używa się tego mechanizmu dogodnego dla danego przedsiębiorstwa zaniżania wysokości osiąganych dochodów. W przypadku Apple rząd Republiki Irlandii poszedł dalej – zgodził się, by spółka mogła powoływać na terenie państwa „bezpaństwowe” centrale mogące bez konieczności płacenia podatku przyjmować większość dochodów ze sprzedaży jej produktów w krajach europejskich.