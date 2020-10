Bronisław Wildstein laureatem nagrody im. Lecha Kaczyńskiego. "Jest człowiekiem, który zawsze idzie pod prąd"

- Napisał wiele wybitnych powieści, jest znakomitym eseista, publicystą i człowiekiem, który idzie pod prąd- powiedział Jarosław Kaczyński. - W żadnym razie, w żadnym momencie swojego aktywnego życia nie był z tego głównego nurtu- dodał.

- To postawa niełatwa, każdy kto w ten sposób, jak on czynił, wie, że to postawa która ma rozliczne, często bardzo trudne do przyjęcia, konsekwencje- mówił wicepremier. - to wszystko zbiega się w jednym człowieku. Człowieku niezwykłym, może na naszej scenie publicznej- najbardziej niezwykłym- mówił.