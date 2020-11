Bronisław Komorowski zostanie w szpitalu. Jego stan jest stabilny

Bronisław Komorowski poinformował ponad tydzień temu, że jest zakażony koronawirusem. Były prezydent przechodził zakażenie objawowo, a jego stan pogorszył się na tyle, że w piątek został przewieziony karetką do szpitala w Warszawie. Informację jako pierwszy podał "Fakt".

Wcześniej Komorowski przebywał z rodziną w Budzie Ruskiej na Podlasiu, a gdy jego stan się pogorszył, został przetransportowany do szpitala w Sejnach. Stamtąd trafił do Warszawy, do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Bronisław Komorowski pozostawał przytomny, ale podczas transportu był podpięty pod aparaturę wspomagającą oddychanie.

- Decyzja o pilnym przewiezieniu pana prezydenta zapadła w Ministerstwie Zdrowia - powiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Bronisław Komorowski zostanie w szpitalu

- Mam stan podgorączkowy, kaszlę - tak swoje objawy opisywał Bronisław Komorowski w rozmowie z Onetem, jeszcze zanim jego stan się pogorszył.