Broniarz: Rozwiązania zawarte w propozycji resortu edukacji to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli OPRAC.: Maciej Badowski

Zdaniem ZNP, rozwiązania zawarte w propozycji resortu edukacji to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli. Marek Szawdyn/ Polska Press

- Rozwiązania zawarte w propozycji resortu edukacji to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli i reprezentujących ich przedstawicieli oświatowych związków zawodowych- poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Jak stwierdził, jest to "poważny argument do podjęcia działań protestacyjnych".