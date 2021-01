Brexit stał się faktem. Co to oznacza dla Polaków?

Osoby z UE, które obecnie mieszkają w Wielskiej Brytanii będą mogły ubiegać się o przyznanie im statusu tzw. osoby osiedlonej. Aby taki status otrzymać muszą przebywać na terenie Zjednoczonego Królestwa co najmniej 6 miesięcy w roku przez co najmniej pięć lat.

Na terenie Wysp będziemy mogli przebywać w celach turystycznych do 90 dni lub w niektórych przypadkach do co 6 miesięcy.

Studenci, którzy przed brexitem rozpoczęli naukę będą mogli ukończyć studia, jednak nie będziejuż nowego naboru dla obcokrajowców w tym roku.

Studenci zagraniczni, zamierzający uczyć się dalej na terytorium Zjednoczonego Królestwa (dłużej, niż przez pół roku), będą musieli uzyskać wizę studencką.

W połowie 2021 r. brytyjskie władze wprowadzą również specjalną wizę absolwencką, która pozwoli pozwoli przez 2 lata po ukończeniu brytyjskiej uczelni poszukiwać zatrudnienia na tamtejszym rynku pracy.

Studia także znacznie podrożeją. Do tej pory studenci z UE płacili za naukę na brytyjskich uczelniach tyle co Brytyjczycy. Teraz koszty nauki będą takie same, jak wcześniej dla osób z tzw. krajów trzecich (spoza UE). Eksperci szacują, że mogą być one nawet 3-4 razy wyższe.

Kontrole na granicy Francji i Wielkiej Brytanii po brexicie