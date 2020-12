Brazylijczycy nagrywają dokument o Robercie Lewandowskim. "Wszyscy znamy go jako piłkarza, ale warto poznać osobę, jaką jest"

Dr Krzysztof Kucharczyk: Pandemia wymusza na nas podjęcie racjonalnej decyzji

Jeszcze parę dni temu w Polsce zgony związane z SARS-CoV-2 dotyczyły 600 osób dziennie. Gdyby miały okazję zaszczepić się którąkolwiek z dwóch szczepionek mRNA miesiąc-dwa wcześniej, to z tych 600 osób 570 w ogóle by nie zachorowało, bo już by miało komórki pamięci immunologicznej, które szybko by wirusa zneutralizowały. U 30 osób choroba miałaby łagodny przebieg i żadna z tych osób nie trafiłaby do szpitala – mówi dr Krzysztof Kucharczyk, biotechnolog.