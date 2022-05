Brazylia: Rośnie liczba ofiar nalotu policji na gang narkotykowy w Rio de Janeiro OPRAC.: Hubert Rabiega

Policja często przeprowadza naloty na slumsy w Rio, aby walczyć z handlem narkotykami. To najtragiczniejszy nalot policji w Rio w tym roku. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Governo do Rio de Janeiro/Marcelo Horn

Do 22 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego nalotu policji na fawelę w Rio de Janeiro w Brazylii. Żandarmeria wojskowa przekazała, że ​​do wymiany ognia doszło, gdy funkcjonariusze planowali wejść do slumsów Vila Cruzeiro na północy miasta, by aresztować członków gangu narkotykowego Comando Vermelho i zapobiec ich ucieczce do innej faweli.