Brazylia: Pandemia nie odpuszcza. Ludzie duszą się z braku tlenu, a zwłoki leżą na szpitalnych korytarzach

Po raz pierwszy liczba zgonów w ciągu jednej doby spowodowanych przez COVID w Brazylii przekroczyła trzy tysiące. Kraj ten desperacko walczy o powstrzymanie wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, które doprowadziły wiele szpitali do stanu krytycznego. Ministerstwo zdrowia zarejestrowało rekordową liczbę 3251 zgonów, zwiększając ogólną liczbę ofiar śmiertelnych do 300 tysięcy, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym.

55-letni kardiolog Marcelo Queiroga przejął stanowisko po Eduardo Pazuello, generale armii, który nie miał doświadczenia medycznego i którego postępowanie w walce z pandemią było krytykowane. Pazuello stoi teraz w obliczu śledztwa w sprawie braku dostaw tlenu do położonego na północy kraju miasta Manaus. W styczniu dochodziło tam do przerażających scen, gdy pacjenci umierali z braku tlenu. Wielu chorych przewożono wojskowymi helikopterami do innych miast.

Dwaj pierwsi ministrowie zdrowia Bolsonaro, lekarze Luiz Henrique Mandetta i Nelson Teich, pokłócili się z prezydentem z powodu jego sprzeciwu wobec porad ekspertów dotyczących powstrzymania koronawirusa. Bolsonaro sprawia wrażenie, jakby pandemii już nie było. Przemawiając późno we wtorek powiedział, że Brazylia wróci „bardzo szybko do normalnego życia” dzięki kampanii szczepień, którą sam wcześniej… skrytykował. - Chcę uspokoić Brazylijczyków i poinformować ich, że szczepionki są zagwarantowane. Do końca roku będziemy mieli 500 milionów dawek, co pozwoli zaszczepić całą populację – zapewniał prezydent. Obecnie 11,1 miliona Brazylijczyków, czyli 5,2 proc. populacji, otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, zaś 3,5 miliona dwie dawki.