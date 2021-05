Brazylia ma zastrzeżenia wobec rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi i wstrzymuje import Sputnika V

Angela Rasmussen, wirusolog pracująca w Canada’s Vaccine and Infectious Disease Organisation, twierdzi, że to odkrycie rodzi pytania o to, w jakich warunkach produkuje się w Rosji szczepionki, dodając, że może to być sprawa bezpieczeństwa dla tych osób, które mają słabszy układ odpornościowy.

Problem dotyczy prawdopodobnie wirusa wywołującego choroby układu oddechowego. W normalnych okolicznościach jest on tak genetycznie modyfikowany, aby nie mógł się replikować, ale jest w stanie przenosić instrukcje DNA, co oznacza, że ludzkie komórki mogą wytworzyć białko kolczaste koronawirusa.