Brazylia. Leandro Lo, wielokrotny mistrz brazylijskiego jiu-jitsu zginął postrzelony w klubie w Sao Paulo

Według relacji, około drugiej w nocy czasu lokalnego, doszło do sprzeczki między sportowcem a policjantem poza służbą, który także był w klubie.

Nie żyje Leandro Lo, wielokrotny mistrz jiu-jistsu

Napastnik miał sięgnąć po szklaną butelkę, którą chciał uderzyć Lo, jednak udało się go odciągnąć. Po chwili jednak mundurowy miał wyciągnąć pistolet i postrzelić sportowca. Lo trafił do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować.

Władze Sao Paulo postanowiły aresztować Henrique Otávio Oliveira Velozo, który miał być sprawcą ataku na sportowca.

Urodzony w 1989 roku Brazylijczyk Leandro Pereira do Nascimento Lo miał w swojej karierze osiem tytułów mistrza świata w brazylijskim jiu-jitsu.