Brązowy medal mistrzostw Europy dla Polski! Rzut z końcową syreną! Koszykarze 3x3 pokonali Rosję

Reprezentacja Polski w koszykówce 3x3 - w składzie Przemysław Zamojski, Szymon Rduch, Paweł Pawłowski i Łukasz Diduszko zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy. Rywalizację pod Wieżą Eiffla w Paryżu Biało-Czerwoni rozpoczęli od piątkowego zwycięstwa nad Estonią. W sobotę ograli Słowenię, w starciu pierwotnie planowanym na piątek. Mecz został jednak odwołany (a potem przełożony na sobotę) po tym, jak u jednego z rywali (Tjaża Rotara) wykryto koronawirusa.

Zaczęło się od 15 punktów Zamojskiego!

Niedzielę Biało-Czerwoni rozpoczęli od zwycięstwa nad Holandią 21:14 w ćwierćfinale. Drużynę do wygranej poprowadził Zamojski. 34-latek rzucił najwięcej - aż 15! - punktów, w całym meczu. Polacy szli z Pomarańczowymi łeb w łeb, aż do stanu 11:10, kiedy to odskoczyli rywalom na pięć punktów (16:10) po akcji 1+1 Zamojskiego. Oranje doprowadzili do wyniku 18:14, ale nie byli w stanie odrobić strat. Kolejne trzy punkty zdobyli nasi reprezentanci, a wygrany rzut należał do Pawła Pawłowskiego, który nie pomylił się z linii rzutów wolnych.