Brązowe szkółki PZPN w woj. mazowieckim. Organizacja wewnętrzna wzmacnia akademie

PZPN wyróżnia trzy poziomy, przyznając klubom gwiazdki - złotą, srebrną lub brązową. Jej otrzymanie jest równoznaczne ze spełnieniem szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. W ten sposób dany podmiot dołącza do elitarnego grona szkółek współpracujących z PZPN, będących dla dzieci najlepszym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.

Polski Związek Piłki Nożnej w kwietniu 2019 r. rozpoczął innowacyjny projekt skierowany do szkółek piłkarskich prowadzących szkolenie dzieci - Program Certyfikacji PZPN. Ma on wyznaczać standardy pracy z dziećmi w wieku 6-13 lat, pomagać w ich szkoleniu oraz weryfikować dobór właściwej ścieżki szkolenia. Jednym z najważniejszych celów Programu jest rozszerzenie dostępu do nowoczesnego treningu z profesjonalnymi metodami szkoleniowymi.

Na razie Akademia WBS posiada brązowy certyfikat, ale nie mówi "stop". Obecne wyróżnienie jest ważne do końca sezonu 2020/21, ale możemy się spodziewać kolejnych kroków z jej strony. – Chcieliśmy poznać system i uznaliśmy, że najlepiej zacząć od zdobycia brązowej gwiazdki PZPN. Uważam, że największym plusem tego programu jest uporządkowanie organizacji. My akurat radziliśmy sobie całkiem nieźle, bo mamy rozbudowaną administrację. Natomiast wiele innych klubów ma problemy z "papierkową robotą" i system zaimplementowany przez PZPN wymusza na nich ten porządek – tłumaczy Wieczorkiewicz.

Nie tylko on podziela to zdanie. - Uważam, że to zdecydowanie było potrzebne. Wcześniej próbowaliśmy korzystać z takich systemów do zarządzania szkółką, a teraz ten od PZPN pozwala nam efektywniej zarządzać grupami treningowymi i wszystko mamy w jednym miejscu - mówi Dawid Hakowski, prezes klubu i akademii Laura Chylice.

Certyfikaty PZPN to nie tylko prestiż. Dzięki nim kluby i akademie dostają też dodatkowe wsparcie, które robi różnicę. Laura Chylice myślała o certyfikacji szkółki już wcześniej, a gdy pojawił się program PZPN-u, nie pozostało jej nic innego, jak wziąć udział. - Cały proces był bardzo intuicyjny i świetnie opisany. Myślę, że PZPN stanął na wysokości zadania. Wszystkie przebiegło sprawnie i bezproblemowo. Specjalnie się nie przygotowaliśmy do tego, ale też tematu nie zlekceważyliśmy. Jesteśmy zadowoleni z rezultatów - dodaje Hakowski