Branża turystyczna w dramatycznej sytuacji. "Najbardziej spadł ruch międzynarodowy". Szczegółowa analiza danych ma pomóc branży

Jednak to nie wszystko. Polska Organizacja Turystyczna (POT) nawiązała współpracę z Mastercard, której celem jest wsparcie polskiej branży turystycznej i złagodzenie negatywnych skutków pandemii COVID-19. POT otrzymała dostęp do platformy analitycznej „Tourism Insights”. Jest to narzędzie pozwalające na kompleksowy przegląd podróży zagranicznych turystów do Polski, począwszy od jej planowania, poprzez czas spędzany na miejscu, aż po wymianę doświadczeń w mediach społecznościowych po powrocie.